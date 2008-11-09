Москва спокойно отнесется к членству Украины в ЕС при одном условии

Москва спокойно отнесется к возможному членству Украины и Грузии в Европейском Союзе при условии, что эти страны не будут поставлены в положение выбора между Россией и ЕС.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр ГРУШКО, передает российский канал «Вести».

"Россия спокойно к этому относится. Но принципиальный момент - и мы его везде подчеркиваем - заключается в том, что это не должно вести к ослаблению исторических многогранных связей с Россией", - сказал А.ГРУШКО.

Замминистра убежден в том, что "интеграционные процессы на востоке и западе Европы могут и должны быть взаимодополняемыми".

"И если этот баланс будет соблюден, то, конечно, мы будем исходить из тех решений, которые будут приниматься народами Украины и Грузии" - сказал он.

При этом А.ГРУШКО подчеркнул, что "мы против того, чтобы искусственно создавалась ситуация, когда эти страны были поставлены в положение выбора между Россией и Евросоюзом". "Это - ложный выбор", - заключил замминистра.