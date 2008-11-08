В условиях кризиса надо ставить на малый и средний бизнес

В условиях экономического кризиса, основной удар которого пришелся на крупные предприятия, «ставку» необходимо сделать на малый и средний бизнес, как на самый перспективный сегмент экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам выразила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ).

«Малый и средний бизнес в стране - это пока свободная ниша, которую смогут заполнить те, кто останется без работы», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сейчас наша задача – выстроить диалог между малым и средним бизнесом, властью и парламентом для того, чтобы максимально понимать требования бизнеса к новой государственной политике, которая сейчас необходима», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, на сегодня необходимо ввести в действие «все задекларированные ранее меры».