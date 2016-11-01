Работа НАПК может быть заблокирована из-за производства против двух ее членов - Рябошапка

Об этом в эфире Громадського рассказал член НАПК Руслан Рябошапка.

Речь идет о Александре Скопиче, против которого происходит производство в отношении голосования относительно назначения его на должность. Также прокуратура города Киева проводит расследование в отношении самого Рябошапки по факту возможности незаконного обогащения.

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«Я переживаю, что это (приостановка работы НАПК – ред.) может быть. Но последствия будут очень вредны», – сказал он.

Рябошапка отметил, что в случае прекращения полномочий 2 членов НАПК, агентство не сможет принимать те или иные решения, поскольку отсутствовать кворум по причине того, что на данный момент в составе НАПК имеется только 4 члена из 5.

Комментируя заявление генпрокурора Юрия Луценко относительно того, что ГПУ планирует проводить анализ недавних деклараций чиновников, Рябошапка сказал, что не видел в законе о предотвращении коррупции компетенций ГПУ относительно проверки деклараций.

«Здесь дело в том, что если НАПК находит в декларации признаки преступления, то оно может направить материалы в несколько органов, например, в НАБУ или Нацполицию», – сказал он.

Напомним, что прокуратура Киева проводит расследование относительно возможности незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки по обращению народного депутата.

Относительно другого члена НАПК Скопича, то дело против него касается конфликта интересов у председателя Нацгосслужбы Константина Ващенко, во время его голосования за избрание Скопича, который на тот момент был его заместителем, членом агентства.