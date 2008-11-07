Кинах: кредит МВФ повредит экономике Украины

Народный депутат, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ заявляет о необходимости не допустить, чтобы условия Международного валютного фонда, выдвинутые при выделении кредита, сдерживали развитие экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель УСПП заявил сегодня журналистам.

«Для нас принципиальное значение имеет то, чтобы этот кредит не формировал условия влияния МВФ на украинскую структурную социально-экономическую политику», - сказал А.КИНАХ, отметив при этом, что условия МВФ, по сути, «формируют все, что касается дальнейшего снижения темпов развития и охлаждения украинской экономики».

«Поэтому нам очень важно не только заниматься победными реляциями по поводу этого кредита, но и сделать все, чтобы на этих ответственных этапах, когда украинские экспортеры теряют рынки сбыта, снижаются темпы роста мировой экономики, а на внутреннем рынке углубляются проблемы массовой безработицы, не допустить, чтобы условия МВФ сдерживали наше развитие, стимулы для модернизации основных фондов, поддержки малого и среднего бизнеса, защиты внутреннего рынка и поддержки экспортеров», - подчеркнул А.КИНАХ.