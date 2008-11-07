Коммунистам на выборах не нужны ни Витренко, ни Мороз
Еще отвечай за них потом
Коммунистическая партия Украины не будет создавать блок с другими левыми силами на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявила народный депутат Украины от Коммунистической партии Украины, 1-й секретарь Харьковского обкома КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, отвечая на вопрос о возможности блокирования КПУ с другими политическими силами на парламентских выборах.
А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ объяснила, что блок с Социалистической партией Украины оказался невозможным из-за позиции социалистов, которые, по ее словам, хотели объединиться только на время выборов, а дальше в парламенте действовать самостоятельно.
«Мы не хотим нести ответственность за действия социалистов в парламенте», – подчеркнула А.АЛЕКСАНДРОВСКА.
Возможность образования союза с Блоком Наталии Витренко депутат от КПУ также отбрасывает, мотивируя это тем, что Коммунистической партии нужная дисциплина, а «Наталия ВИТРЕНКО делает в политическом плане то, что ей заблагорассудится».
Другие возможные политические образования при участии КПУ А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ не прогнозирует: «Мы не сможем сделать этого просто физически, поскольку все съезды проведены, и времени уже не осталось».