Коммунистам на выборах не нужны ни Витренко, ни Мороз

Коммунистическая партия Украины не будет создавать блок с другими левыми силами на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявила народный депутат Украины от Коммунистической партии Украины, 1-й секретарь Харьковского обкома КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, отвечая на вопрос о возможности блокирования КПУ с другими политическими силами на парламентских выборах.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ объяснила, что блок с Социалистической партией Украины оказался невозможным из-за позиции социалистов, которые, по ее словам, хотели объединиться только на время выборов, а дальше в парламенте действовать самостоятельно.

«Мы не хотим нести ответственность за действия социалистов в парламенте», – подчеркнула А.АЛЕКСАНДРОВСКА.

Возможность образования союза с Блоком Наталии Витренко депутат от КПУ также отбрасывает, мотивируя это тем, что Коммунистической партии нужная дисциплина, а «Наталия ВИТРЕНКО делает в политическом плане то, что ей заблагорассудится».

Другие возможные политические образования при участии КПУ А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ не прогнозирует: «Мы не сможем сделать этого просто физически, поскольку все съезды проведены, и времени уже не осталось».