Что сфальсифицировал Арсений Яценюк

Не знаю целесообразно ли анализировать здесь моральную сторону дела. С одной стороны, есть процедура и нормы права, с другой – экономическая целесообразность и МВФ, который четко поставил требование...

Я сначала не очень-то и поверила, что народный депутат Украины, член блока Литвина Олег Зарубинский говорит правду: Арсений Петрович Яценюк, по словам принципиального литвиновца, вставил в антикризисный закон поправку, которая не набрала в сессионном зале 226 голосов, а Президент подписал его. Закон называется «о первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса», его принятие открывало доступ к кредитным ресурсам МВФ. Говорил ли господин Зарубинский правду, я решила убедиться сама. Сначала прочитала антикризисный законопроект, который готовился ко второму чтению . Потом зашла на закон, уже подписанный Президентом Ющенко

Напомню, что литвиновец Зарубинский заявил, что статья 5 заключительных положений названного закона о том, что “что размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы изменяются в соответствии с индексом инфляции (индексом потребительских цен)”, была изъята во время обсуждения в зале, потому что набрала только 193 голоса. Но, по словам депутата, поправка все равно появилась в конечном варианте закона.

Смотрю, так и есть: статья 5 заключительных положений текста второго чтения благополучно перекочевала в текст, подписанный Президентом. На сайте Верховной Рады я нашла стенограмму заседания 31 октября. Статья 5 заключительных положений была изложена в поправке 128. Ее поставили на голосование в 14.12, она набрала 193 голоса, вместо необходимых 226 и была отклонена. Эту поправку на переголосование никто не ставил. За две минуты до этого выступили коммунист Адам Мартынюк и Олег Зарубинский, которые объяснили, почему, по их мнению, не следует голосовать за эту поправку. И, очевидно, убедили большинство депутатов не голосовать. Поэтому на подпись Президенту должны были подать текст без пятой статьи, изложенной в поправке 128. Однако Яценюк решил иначе.

Не знаю целесообразно ли анализировать здесь моральную сторону дела. С одной стороны, есть процедура и нормы права, с другой – экономическая целесообразность и МВФ, который четко выставил требование: деньги получите в том случае, если будете иметь бездефицитный бюджет и заморозите на два года социальные выплаты. Потому что вполне понятно: если падает экономика, благосостояние расти никоим образом не может, можно лишь печатать инфляционные деньги. Поэтому Президент и правительство решили попробовать отказаться от того, чтобы дотягивать минимальную заработную плату к уровню прожиточного минимума, что предусмотрено законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц” (от 14.12.2006 № 466-V). Президентский законопроект предусматривал перенести это выравнивание на 2011 год (десятый пункт сравнительной таблицы, первая статья заключительных положений).

(Дословно: 10. В пункте 1 раздела ІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2007 г. № 9, ст.76) слова и цифры "с 1 января 2009 года" заменить словами и цифрами "с 1 января 2011 года").

Но при обсуждении в зале именно “Наша Украина” (по-видимому, та часть, которая собирается на досрочные выборы) внесла поправку номер 97, которой предлагала снять эту “антинародную” статью. После бурного обсуждения 240 депутатов проголосовали за снятие статьи о перенесении срока выравнивания зарплаты с прожиточным минимумом (это зафиксировано в стенограмме заседания, голосование состоялось 31 октября в 13.17).

Почему же потом всплыла сфальсифицированная поправка об индексировании зарплат с учетом инфляции? По мнению того же Зарубинского, правительство пыталось дезавуировать свой промах. Они предложили на протяжении 2009–2010 годов размер минимальной зарплаты повышать в соответствии с индексом потребительских цен, что автоматически означало бы отказ от приравнивания ее к уровню прожиточного минимума. Однако поскольку поправка повышать зарплату в соответствии с индексом инфляции не прошла, то правительство обязано руководствоваться действующим законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц”, который вступает в силу с 1 января 2009 года. Интересно, что теперь должно делать правительство? Выполнять фактически сфальсифицированный закон?

Мы решили спросить об этом экспертов.

Александр Барабаш: Это – далеко не исключение, а вечная проблема парламента

Я смотрел закон. Те, кто его дорабатывал, хоть и взяли в окончательный вариант антикризисного закона лишь одно предложение из поправки 128, которая была значительно больше, но все же сфальсифицировали закон. И, к сожалению, такие случаи неединичные.

У каждого созыва Верховной Рады такое бывало, когда напечатанный закон отличался от того, который был проголосован. В 1991 году я даже возглавлял временную комиссию, которая изучала случаи фальсификации законов. Но комиссия, обнаружив нарушение, ни разу не довела дело до конца. Потому что появлялись другие актуальные вопросы. Не помню ни одного случая, когда была восстановлена справедливость. И, честно говоря, нет такой процедуры, кроме разве что какого-то криминального расследования. Лица, которые фальсифицировали закон и подписали его, совершили служебный подлог.

Это – проблема вечная. Те, кто дорабатывает закон, порой вносят определенные “правки по своему усмотрению”, но моральную правовую и политическую ответственность несет тот, кто подписывает закон от имени Верховной Рады.

С правовой точки зрения, закон, подписанный Президентом, вступает в силу, его следует выполнять, несмотря на историю его принятия.

Виктор Мусияка: Мальчик вырос...

У нас раньше бывали ситуации, когда текст, который вышел за подписью Президента, отличался от того, который голосовался в зале. Это были скорее элементы редактирования.

Но такого скандала я не помню... Верховная Рада может поставить вопрос об отмене упомянутой нормы. Думаю, что и МВФ увидел и отследил эту ситуацию, но решение относительно нас приняли.

Думаю, спикеру следовало убедить служащих из МВФ аргументами, а не делать такие замены. Я считаю, что так нельзя. Цинично и нагло сделано – мальчик вырос...

Маша Мищенко