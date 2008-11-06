6-летнее президентство ухудшит ситуацию в России

Автор Конституции РФ Виктор ШЕЙНИС называет инициативу Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА увеличить президентский срок с 4-х до 6-ти лет недемократичной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

По мнению В.ШЕЙНИСА, у российских избирателей осталось и так не много возможностей выразить свое мнение, а увеличение разрыва между сроками переизбрания ухудшит ситуацию.

«Эта мера антидемократическая, нерациональная и не связана с основами конституционного строя», - подчеркнул он.

В то же время, он считает, что при сегодняшнем соотношении политических сил это сделать можно в течение двух месяцев «без особой спешки».

В.ШЕЙНИС назвал необоснованными утверждения ряда российских политиков о том, что для нового Президента РФ нужно больше времени для реализации своих планов.

По его мнению, если Президент проявит себя как настоящий лидер, он может быть переизбран на второй срок, а восьми лет вполне достаточно для реализации любых планов.

В.ШЕЙНИС выразил уверенность в том, что демократия должна опираться не на одну личность, а на демократические институты.

Он отметил, что в мире, наоборот, прослеживается обратная тенденция, когда срок полномочий главы государства сокращается. Например, во Франции полномочия Президента сокращены с 7-ми до 5-ти лет.

Кроме того, В.ШЕЙНИС подчеркнул, что в инициативе увеличить полномочия Госдумы РФ с 4-х до 5 лет прослеживаются договоренности. «Это результат внутренних договоренностей и внутреннего размена», - сказал он.