Яценюк предлагает ставить точку в вопросе аверса «Одесса-Броды»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в вопросе проекта аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» необходимо "поставить точку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня Второй Киевский форум безопасности (Kiev Security Forum) «Черноморско-Каспийский регион и Европейская энергетическая безопасность», организованный его Фондом Open Ukraine.

«За политическими декларациями и намерениями необходимо поставить абсолютно четкую экономическую точку - если этот проект экономически целесообразный, его необходимо запустить», - отметил он.

При этом он добавил, что сегодня «во время очень низких цен на нефть необходимо загрузить нефтепровод и получить соответствующий ресурс».

Как сообщал УНИАН, 24 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство Украины в ближайшее время планирует закончить международные переговоры по реализации проекта аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Она в очередной раз отметила, что правительство является сторонником использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении.

На использовании нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме, который был предусмотрен проектом его строительства, настаивает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.