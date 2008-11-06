У Ющенко о заявлениях Коновалюка знают только из газет

Секретариат Президента Украины рассчитывает, что председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов незаконных поставок оружия в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК официально предоставит материалы о результатах работы комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК прокомментировал сегодняшнее заявление В.КОНОВАЛЮКА о наличии документов, которые подтверждают участие украинских военных специалистов в российско-грузинском конфликте.

«Давайте подождем. Пусть господин КОНОВАЛЮК поделится официально этой информацией», - сказал А.ГОНЧАРУК.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента отметил, что знаком с сегодняшним заявлением В.КОНОВАЛЮКА только по сообщениям СМИ.

«Да, я слышал в его комментариях для средств массовой информации, что он, пребывая в Грузии, нашел какие-то доказательства нашего незаконного участия или нашей какой-то особенной политики. Хочу еще раз повторить, что все поставки, которые осуществлялись в Грузию, находились и находятся в соответствующем правовом поле, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне», - подчеркнул он.

А.ГОНЧАРУК в очередной раз заявил, что по тем видам оружия, которые поставлялись в Грузию, никаких ограничений не существует.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.КОНОВАЛЮК заяивл, что временная следственная комиссия ВР по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники обнаружила выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в Лозовой Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК. Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Сегодня, 6 ноября, В.КОНОВАЛЮК сказал, что прогнозирует введение парламентом моратория на поставку вооружений в Грузию.

По его словам, в ходе посещения членами комиссии конфликтного региона (4 ноября члены ВСК вернулись из Южной Осетии и России) украинская сторона получила документы, подтверждающие, что в этом конфликте принимали участие военные специалисты-граждане Украины.

В.КОНОВАЛЮК также сообщил, что в ходе проверки, которую проводило Контрольно-ревизионное управление, выявлены серьезные нарушения в деятельности компании «Укрспецэкспорт» и других организаций, занимающихся экспортом вооружений.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, проект постановления ВР будет предусматривать обращение к Кабинету министров с просьбой отстранить с занимаемых должностей руководителей предприятий «Укрспецэкспорт», «Укроборонсервис» и «Укринмаш».

Между тем, ранее первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.