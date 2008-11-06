Ющенко будет просить зарубежные банки поддержать своих «дочек»

Кредит Международного валютного фонда в размере 16,43 млрд. долларов является гарантией внешней платежеспособности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге в Киеве.

«Это так называемая подушка, которая при позитивном сценарии не будет использоваться, но будет определенной гарантией с точки зрения платежеспособности Украины», - сказал А.ГОНЧАРУК, комментируя результаты сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями дипломатических миссий стран «Большой семерки» и Еврокомиссии.

По его словам, все дипломаты «аплодировали» антикризисным мерам, инициированным Президентом и в последствии положенным в основу пакета законов по минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

А.ГОНЧАРУК также сообщил, что в ходе встречи дипломаты заявили, что правительства их стран готовы и далее поддерживать действия Президента и украинской власти по стабилизации ситуации в экономике.

По словам А.ГОНЧАРУКА, на встрече В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины неизменным остается приоритет по привлечению прямого иностранного капитала в реализацию инфраструктурных проектов в Украине, в частности в сфере энергетики и подготовки к проведению в 2012 году Чемпионата Европы по футболу.

Заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что В.ЮЩЕНКО намерен в ближайшие дни продолжить консультации с представителями банковского сектора и металлургической отрасли для стабилизации ситуации в экономике.

«В ближайшие недели будет организована встреча Президента с представителями иностранного бизнеса. Президент намерен обратиться к зарубежным банкам, которые имеют в Украине свои дочерние филиалы, с просьбой поддержать ликвидность своих «дочек», - сказал А.ГОНЧАРУК.