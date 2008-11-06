Черновецкий о чиновниках: пусть ездят на работу, как все

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что столичные чиновники не будут получать компенсаций за использование собственных автомобилей во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что чиновники не имеют морального права пользоваться дорогими служебными автомобилями.

«Пусть ездят на работу, как все - на собственных автомобилях, или общественным транспортом. И я подчеркиваю, что никаких компенсаций столичные чиновники за это не получат. Я лично это проконтролирую», - сказал столичный председатель.

В соответствии с информацией пресс-службы, «команда» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО уже отказалась от получения компенсаций.

«Я призываю всех правительственных чиновников и должностных лиц отказаться от служебных автомобилей и компенсаций, как я и моя команда», - цитирует слова мэра пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября мэрия Киева планирует провести аукцион по продаже 18 из 200 служебных автомобилей, которые принадлежат “Автотранспортному предприятию Киевского городского совета”. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что полученные средства будут направлены на социальные программы.

30 октября Киевсовет на сессии согласовал введение компенсационных выплат для своего руководства и руководства КГГА за пользование собственными автомобилями для служебных поездок. Предусмотрены выплаты “в пределах и в порядке, определенных приказом Министерства финансов Украины, Министерства экономики “Об утверждении норм средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядок их расходования”.