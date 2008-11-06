Наливайченко рассказал о совместных махинациях Минтруда и депутатов

СБУ задокументировала незаконные операции Министерства труда и социальной политики со средствами, которые предназначались для питания детей-«чернобыльцев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил в.и.о. председатели СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Сумма «откатов» даже на этих средствах, задокументированных СБУ, составила 10%. Но самая грязная ситуация заключается в том, что нами задокументировано, что заместитель министра труда и социальной политики эти средства не только обещал, но и пытался передать народным депутатам Украины. А с тем, чтобы СБУ не очень мешала, договорились это просто сделать в стенах Верховной Рады», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.