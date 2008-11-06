Досье Ющенко дополнили еще одной бандой в ВР, и даже назвали фамилию

Депутат Киевского областного совета Владимир ФЕДОСЕЕВ заявляет, что в Киевской области под руководством народных депутатов действует организованная преступная группировка в сфере земельных отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, об этом говорится в обращении В.ФЕДОСЕЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Виктор Андреевич, как к Президенту демократической страны, как к гаранту Конституции, как к защитнику прав и свобод украинцев с просьбой, несмотря на ранги и привилегии отдельных личностей, повлиять на события, которые разворачиваются в Киевской области, и наконец, урегулировать эту сложную ситуацию», – говорится в документе.

Депутат заявляет, что ему известно о существовании организованной преступной группировки в области.

«Я, как депутат Киевского областного совета, заявляю, что мне известно о существовании организованной преступной группировки под руководством народного депутата Украины Б.ГУБСКОГО, в которую входят другие народные депутаты Украины, депутаты Киевского областного и Киевского городского совета», – говорится в обращении.

В.ФЕДОСЕЕВ утверждает, что «эта группировка занимается вымогательством, рейдерскими захватми управлений земельных ресурсов, подделкой государственных актов на землю, уничтожением государственного имущества, хищением кадастровых карт, захватом районных БТИ в Киевской области, нападениями на следователей, препятствует профессиональной деятельности и жестоко избивает журналистов, укрывает преступников, находящихся в розыске, покрывает подозреваемых в земельных аферах чиновников».

Кроме того, по информации В.ФЕДОСЕЕВА, члены упомянутой группировки «угрожают убийством и расправами, лично ему и другим депутатам, свидетелям и чиновникам, которые не выполняют их приказов и мешают преступным действиям организованной преступной группировки под руководством Богдана ГУБСКОГО».

Депутат заявляет, что за каждым из приведенных фактов может лично дать показания и документальные подтверждения.