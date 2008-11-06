Турчинов приказал проверить новые транспортные тарифы от Черновецкого

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра.

К рабочей группе, которая будет проверять целесообразность увеличения тарифов на пользование транспортом в Киеве, вошли министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, и.о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, председатель Государственной инспекции по контролю за ценами Наталия НЕМОДРУК, председатель Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСЬКИЙ и председатель Государственного комитета статистики Александр ОСАУЛЕНКО.

О результатах проверки члены рабочей группы должны отчитаться первому вице-премьер-министру Украины до 13 ноября.

Также А.ТУРЧИНОВ поручил министру юстиции приостановить процесс государственной регистрации распоряжения КГГА “О мерах по улучшению транспортного обслуживания киевлян”, пока рабочая группа не предоставит выводов об обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

Как сообщалось, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.