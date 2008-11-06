Коммунисты окончательно убедились, что у регионалов рыльце в пушку

Народный депутат Украины (фракция Коммунистической партии Украины), лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ продолжает настаивать на том, что к земельному рейдерству в Бахчисарайском районе автономии причастны лица, которые состоят в Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, таким образом Л.ГРАЧ отреагировал на заявление председателя Верховной рады АРК – «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО о том, что члены Партии регионов не причастны к агрофирме «Крым», которую бахчисарайские селяне обвиняют в рейдерстве.

Л.ГРАЧ назвал «бурную реакцию» А.ГРИЦЕНКО «явно заказной», при этом отметил, что заявление крымского спикера его не удивило. «А как иначе могут себя вести те, у кого рыльце в пушку?», - отметил депутат.

«Тот обман, который сотворили с крестьянами нынешние руководители агрофирмы «Крым», имеет прямую связь с лицами, состоящими в Партии регионов. Это общеизвестный факт, на который, кстати, указывают не только селяне, но и представители районной власти, в том числе и те, кто сами состоят в рядах этой партии», - сказал Л.ГРАЧ.

Кроме того, депутат-коммунист заявил, что глава парламента автономии пытается «перевести стрелки» на тех, кто не имеет никакого отношения «к разбою» в Бахчисарайском районе.

Как сообщал УНИАН, в Бахчисарайском районе уже несколько лет существует конфликт между жителями сел Песчаное, Вилино и Береговое и агрофирмой «Крым». Селяне заявляют, что агрофирма хочет отобрать у них земельные паи, которые они получили после развала колхоза, а позже отдали во временное пользование агрофирме. Судебные тяжбы между пайщиками и руководством агрофирмы длятся уже несколько лет. По данным председателя Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВА, агрофирма хочет забрать землю у более 1,5 тысяч человек. В агрофирме воздерживаются от комментариев.

Министерство внутренних дел поручило крымской милиции провести проверку сведений о возможных злоупотреблениях со стороны руководства агрофирмы, говорится в ответе главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО на запрос Л.ГРАЧА, сообщила пресс-служба народного депутата. Л.ГРАЧ также заявлял, что есть данные о причастности к рейдерству некоторых членов Партии регионов. 4 ноября А.ГРИЦЕНКО в ответ на это сказал, что члены ПР не имеют отношения к агрофирме «Крым». Глава ВР Крыма также сказал, что крымские власти разбираются в ситуации в районе. «И мы не сомневаемся в том, что уже в самом ближайшем будущем будет выявлен ряд нарушений действующего на тот момент земельного законодательства, допущенных бывшим руководством хозяйства при распаевании», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив при этом, что «как только запахло жаренным» в Бахчисарайский район «сразу же примчался Л.ГРАЧ помогать коммунисту АВИДЗБЕ разгребать то, что тот в 2000 году натворил своими руками, когда руководил этим хозяйством и занимался распаеванием земель».

По данным крымских СМИ, на днях Верховный Суд Украины принял решение оставить земельные паи, которые были включены в уставной фонд агрофирмы «Крым», в собственности предприятия - таким образом бахчисарайским селянам было отказано в удовлетворении судебного иска.