Тимошенко принялась за антикризисные меры

Кабинет министров сегодня на своем заседании одобрил ряд антикризисных мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, в частности, было принято распоряжение „Об утверждении плана мер по уменьшению негативного сальдо во внешней торговле”, которое позволит минимизировать влияние мирового финансового кризиса на украинскую экономику. Документом предусматривается введение ряда мер, которые позволят нормировать импорт товаров в Украину, что, в свою очередь, даст возможность защитить отечественных товаропроизводителей и минимизирует возможное негативное влияние мирового финансового кризиса на национальную экономику.

Правительство также одобрило законопроект „Об учете ресурсов, поставка которых осуществляется населению с использованием сети”. Одобрение законопроекта позволит повысить эффективность потребления энергоресурсов и воды, сократить потери ресурсов и уменьшить финансовую нагрузку на людей, которые будут платить только за фактически потребленный объем электроэнергии и воды.

Кабинет министров также заслушал руководителей Государственной налоговой администрации, Государственной таможенной службы и Пенсионного фонда Украины относительно выполнения бюджетных показателей и их коррекции в контексте предотвращения негативных последствий финансового кризиса.