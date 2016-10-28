Катастрофа МН17 над Донбассом: Климкин рассказал о перспективах расследования (видео)

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале".

"Расследование, я очень надеюсь, в следующем году, может весной, может, несколько позже, будет завершено. У нас будет окончательный результат, сейчас мы имеем только промежуточные отчеты", - сказал он.

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По его словам, есть два варианта привлечения виновных к ответственности - международный трибунал и национальная юрисдикция. "Когда будет окончательный результат, у нас будет готовый вариант и для одной функции, и для другой", - добавил министр.

Он также заметил, что подробно обсуждал эти вопросы с представителями Малайзии, Бельгии и Нидерландов. "Юридическая сторона проработана, и мы сделаем заявление, каков будет механизм, как только будем к этому готовы. Мы (Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия) договорились пока не делать таких заявлений", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

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Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.