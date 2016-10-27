Верховной Раде предлагают переименовать Северодонецк в Северскодонецк

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента (регистрационный номер 5308).

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По мнению народных депутатов, название города не соответствует нормам украинского языка и является транслитерированным от русскоязычного названия «Северодонецк», что является существенным аргументом для предоставления городу правильного украиноязычного названия, подтвержденного историческими фактами, зафиксированного в официальных орфографических изданиях Украины и соответствующего фонетико-морфологическим нормам украинского языка.

«Оставить название Северодонецк приравнивается к использованию «Старобєльськ, Бєлгород-Дністровський, Ровно» вместо мотивированных фонетико-морфологическими нормами украинского языка «Старобільськ, Білгород-Дністровський, Рівне, Сіверськодонецьк», - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Также, по мнению авторов документа, следует учесть, что в результате российской вооруженной агрессии осенью 2014 город Северодонецк стал де-факто областным центром Луганской области и является, пока, бастионом украинской Луганщины, поэтому не может носить скалькированное с русского языка название.