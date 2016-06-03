В Кировограде проходят два пикета: за переименование города в Кропивницкий и за Елисаветград

Как передает корреспондент УНИАН, митинги разделяет коридор из сотрудников полиции.

Сторонники переименования города в Елисаветград держат в руках флаги Украины и плакаты: «Громаду не чують», «Кропивницькому – ні», «Стоп Кропивницький», «Перейменування не на часі!» и другие. В то же время с другой стороны держат большой плакат: «Кропивницький об’єднує» и политические флаги.

Читайте такжеОпубликована инфографика с "декоммунизированными" названиями украинских городов

Каждая сторона митингующих скандирует свои варианты названий, обменивается мнениями и спорит.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сессии горсовета должны рассмотреть обращение народного депутата Константина Яринича о переименовании города, в котором предлагается три варианта названия: Кропивницкий, Елисаветград и Свято-Елисавет.