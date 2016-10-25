"Грязная выдумка": на Банковой прокомментировали заявление Онищенко о "финансировании" президента

В Администрации Президента отреагировали на заявление народного депутата Александра Онищенка о том, что последние два года он финансировал президента.

Слова нардепа, как подчеркивают в АП, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Администрации Президента, пишет УП.

"Это уже не первый случай распространения им грязных измышлений в адрес Президента Украины. Он политизирует свое уголовное дело и пытается выдать себя за жертву политических репрессий", - говорится в сообщении.

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При этом, в АП также подчеркнули, что надеются, что Национальное антикоррупционное бюро "максимально быстро расследует и передаст в суд дело Онищенко".

Напомним, народный депутат Украины, миллионер Александр Онищенко, который скрывается за границей от украинских правоохранительных органов, рассказал, что в ближайшее время одно из украинских изданий опубликует интервью, в котором миллионер рассказал о совместной деятельности с Порошенко. По словам Онищенко, в последнее время он получает угрозы, а на приближенных к нему людей осуществляется давление.