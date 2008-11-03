Прокуратура приглашает нардепов на допрос в удобное для них время

Народные депутаты, принимавшие участие в событиях в помещении Апелляционного административного суда Киева, а также в столкновении в Центральной избирательной комиссии, не являются в прокуратуру столицы для предоставления показаний в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по фактам данных событий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник следственного отдела прокуратуры Киева Ярослав БЕНДИК.

«Во время расследования уголовных дел, возбужденных по фактам событий в данных государственных учреждениях, в следственное отделение уже дважды приглашались в качестве свидетелей народные депутаты, которые на тот момент находились и в Киевском апелляционном админсуде, и в ЦИК», - сказал он, подчеркнув, что депутатам в приглашениях предлагалось прийти на допрос в любое удобное для них время с понедельника по пятницу.

«Однако на сегодня ни один из них на приглашение следователей не отреагировал», - отметил Я.БЕНДИК, а потому, добавил он, следователи прокуратуры вынуждены уже в третий раз также через Секретариат Верховной Рады направить депутатам приглашения.

Я.БЕНДИК выразил надежду, что «народные депутаты прибудут в следственное отделение, выполнят свою процессуальную обязанность и предоставят показания по поводу известных им обстоятельств событий, и это будет способствовать установлению истины в деле».

В то же время руководитель следственного отделения напомнил, что, в соответствии с законом Украины «О статусе народного депутата Украины», к парламентарию не могут быть применены меры, которые ограничивают его права и свободы без предоставления согласия Верховной Рады на привлечение депутата к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 11 октября руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК заявил, что группа народных депутатов от БЮТ заняла помещение Апелляционного административного суда Киева, блокируя рассмотрение жалобы на решение о приостановке действия указа Президента о проведении досрочных выборов.

12 октября прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту вмешательства группы лиц, среди которых были народные депутаты Украины, в деятельность Апелляционного административного суда Киева и по факту хулиганских действий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

14 октября в ЦИК произошли столкновения между работниками правоохранительных органов и народными депутатами от БЮТ.

Депутаты утверждают, что работники правоохранительных органов в помещении ЦИК нанесли телесные повреждения парламентариям.

В свою очередь руководитель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ отверг эти обвинения, сказав, что работает оперативно-следственная группа, которая даст оценку событиям, состоявшимся 14 октября в ЦИК. Он также сообщил, что во время столкновений пострадало 6 человек.

17 октября прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время выполнения ими своих служебных обязанностей в здании ЦИК 14 октября.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.