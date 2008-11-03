Костенко думает, что Тимошенко переплюнула даже Кравчука

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО утверждает, что премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагала его политической силе “совместный поход на внеочередные выборы”.

Об этом Ю.КОСТЕНКО сообщил в интервью журналу “Главред”.

По его словам, это было тогда, когда Ю.ТИМОШЕНКО “так и не смогла создать коалицию с “Регионами”, и речь шла о возврате к формату демократической коалиции”. Лидер УНП отметил, что тогда были переговоры с представителями политических сил, которые образовали блок НУ-НС, в том числе и с ним как с руководителем УНП. “Во время этой дискуссии, в том числе, предлагался и совместный поход на внеочередные выборы”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Комментируя возможность восстановления коалиции, лидер УНП отметил, что “для того чтобы вернуться к формату демократической коалиции, нужно еще на «берегу» договориться, какую мы политику проводим”. По его словам, 9 месяцев совместной работы в составе демократической коалиции, “по крайней мере, мне как народному депутату и члену этой коалиции создали очень много проблем в общении с гражданами”, поскольку “сложно было объяснить гражданам политику, которую и сам не понимал”. Он отметил, что, в частности, речь идет о ввозе в Украину 250 тыс. тонн из-за границы импортного мяса, а также тростникового сахара, когда “в украинских хранилищах лежат тысячи тонн сахара из украинской свеклы, которые не могут продать из-за низкой цены”, а также почему правительство “пошло на валютную курсовую игру, когда большая часть украинского экспорта - это металлургия и химия: этим правительство нанесло первый и очень сильный удар по украинским экспортерам”.

Говоря о том, с кем будет объединяться УНП в случае досрочных выборов, Ю.КОСТЕНКО отметил, что пропрезидентские политические силы объединяются “ради реализации той политики, которую традиционно можно назвать проукраинской, национальной, проевропейской, то есть политики, которая базируется на государственном национальном интересе”. “К этим силам принадлежит и УНП”, - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, “для нас вопрос влияний на государственную политику является темой №1 с 1989 года” ради развития экономики и общественной жизни. Он отметил, что “для нас всегда было важным создать блок правых политических сил, в котором не было бы внутренних противоречий, и на основе которого состоялось бы объединение и формирование такой политической партии, которая бы всегда имела поддержку правого электората, – а это, по разным оценкам, от 25 до 35% избирателей”.

Ю.КОСТЕНКО признает, что “когда мы говорим о дате выборов, следует признать, что в переговорном процессе все остановилось”. “Проходят не переговоры, а просто тихое недовольство всех и вся: неопределенность избирательная влияет и на неопределенность переговорного процесса”, - сказал он.

По словам лидера УНП, “мы ведем дискуссии как с нашими коллегами из «Нашей Украины», так и с другими правыми партиями, которые остались вне парламента”, в частности, из КУН и ВО «Свобода».

Ю.КОСТЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “что бы о нем ни говорили, все-таки демонстрирует свою украинскую политику, политику украинского национального интереса: в отношениях ли с Россией, в отношениях ли с Западом, во внутренней ли политике, в вопросах ли исторической справедливости”. Поэтому, по его словам, возле В.ЮЩЕНКО “объединяются политические силы, которые свято служат национальному интересу”.

Ю.КОСТЕНКО назвал Ю.ТИМОШЕНКО «диверсифицированной», поскольку она “мастер политической игры: в Западной Украине она может говорить о том, как она любит украинский язык, УПА и готова прилагать усилия для признания ее национальной борьбы, а в Крыму будет говорить абсолютно противоположное”. По его словам, “она даже КРАВЧУКА переплюнула – тот мог между каплями ходить, а Юлия Владимировна между человеческими позициями...”.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что у Партии регионов “чисто пророссийская позиция”, и вокруг нее также “собираются и политики, и политические силы...”.

Лидер УНП считает, что на выборах речь будет идти о том, что “больше поддержит украинское общество: политику украинского национального интереса, маневрирование или чисто пророссийскую политику, которую проводит ПР...”.