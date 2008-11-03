Оптимисты из Bloomberg: кризис закончился

В одном из самых влиятельных информагентств мира — Bloomberg — работают оптимисты, пишет “Дело”. Такой вывод напрашивается, после того как в разгар мирового финансового кризиса информагентство заявило об окончании доминирования «медвежьих» настроений на развивающихся фондовых рынках. Суждения экспертов Bloomberg основывались на динамике роста индекса MSCI Emerging Markets, который с прошлого вторника по четверг вырос на 23%.

Действительно, на прошлой неделе развивающиеся рынки мира дружно пошли в рост. Украинский рынок акций не стал исключением — индекс ПФТС вырос на 9,3%. Но наибольший рост продемонстрировал российский рынок акций — индекс РТС за прошлую неделю вырос на 40,7%.

В то же время издание напоминает, что индикатор MSCI Emerging Markets, так осчастлививший экспертов из Bloomberg, определяется на основе динамики фондовых рынков 27 стран с развивающейся экономикой (Украина в этот индекс не входит). А основной причиной уверенного роста рынков, по мнению издания, является решение Федеральной резервной системы США предоставить кредиты Бразилии, Мексике, Сингапуру и Республике Корея на сумму 120 миллиардов долларов. А также щедрость Международного валютного фонда, который пообещал раздать «нуждающимся» странам 200 миллиардов долларов.