Участница Pussy Riot показала фото российского ШИЗО: в такую "ни за что" поместили Сенцова

Осужденная в РФ и отбывшая тюремный срок участница Pussy Riot и правозащитница Мария Алехина опубликовала на своей странице в Facebook фото российского ШИЗО. В такое помещение поместили Сенцова.

"Посадили ни за что, вернее за то, что к его делу проявляют внимание. Я сейчас желаю Олегу одного - оставаться собой, как человек который провёл в такой камере почти полгода, могу сказать - это возможно. Но это возможно только если знать, что на самом деле ты не один", - написала Алехина.

Как сообщал УНИАН, 22 октября сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его перевели в штрафной изолятор. "Есть мнение, что теперь в колонии зеленый свет для пыток", - написала она.

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Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он не изъявил желания сохранить другое гражданство.

Вместе с тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцову фактически навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма.

Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова как гражданина Украины.

21 октября Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ.