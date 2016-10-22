Парубий объяснил, почему поддерживает Луценко по поводу возможного освобождения из-под ареста экс-регионала Медяника

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Парубий подчеркнул, что в 2014 году в качестве секретаря Совета Национальной безопасности и обороны вместе с Валентином Наливайченко, который тогда был председателем Службы безопасности Украины, выехали в Луганск и вели переговоры об условиях сдачи оружия и освобождения здания СБУ.

«И, собственно, когда встал вопрос о переговорах и о площадке для переговоров, Медяник как депутат-«мажоритарщик» от того округа, сам вышел на контакт со мной, предложил свой офис на переговорах и фактически он в то сложное для Украины время определился и стал на сторону Украины», - сказал Парубий.

Также он добавил: «Я слышал угрозы в его адрес от террористов, но он во время переговоров и во время обеспечения нашей операции в Луганске занимал позицию государства Украина».

Председатель ВР также отметил, что Медяник способствовал вывозу журналистки «Общественного телевидения» Анастасии Станко с оператором после плена у боевиков. «Когда была операция по освобождению Насти Станко, то Медяник обеспечивал технический выезд ее с оккупированной территории», - сказал он.

Парубий отметил: «Я не могу знать всех дел, которые ведет прокуратура, и не могу знать всех нюансов, но из того, что мне известно, я могу сказать, что Медяник в сложное для страны время встал на сторону государства».

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Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник, обвиняемый в пособничестве террористам, вскоре выйдет на свободу из-за отсутствия у прокуратуры достаточных доказательств его вины.

«Что касается господина Медяника. Если нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя глубокая уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточных доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства о его вине, и это абсолютно нормально в цивилизованной стране», – сказал Луценко.

Как известно, Луценко 7 августа заявил о задержании Медяника по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, возбужденному против бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Медяник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

10 августа Луценко заявил, что Медяник выступал посредником между украинской стороной и террористами после захвата ими в Луганске зданий СБУ и ОГА.

7 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий был на допросе в Генеральной прокуратуре, где рассказал о переговорах по освобождению здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Медяник на парламентских выборах 2012 был избран народным депутатом от ПР по 109 избирательному округу. Был депутатом до 2014 года.