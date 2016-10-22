"Дело Ефремова": Луценко не исключает, что экс-"регионал" Медяник выйдет на свободу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

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«Что касается господина Медяника. Если нет достаточных доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя глубокая уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточных доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства о его вине, и это абсолютно нормально в цивилизованной стране», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко 7 августа заявил о задержании Медяника по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, возбужденному в отношении бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Медяник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

10 августа Луценко заявил, что Медяник выступал посредником между украинской стороной и террористами после захвата ими в Луганске зданий СБУ и ОГА.

Медяник был народным депутатом от Партии регионов с 2012 по 2014 годы.