Литвин знает, почему не хотят национализировать Проминвестбанк

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает, что «Проминвестбанк» должен был бы быть национализирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи с жителями города Буча Киевской области.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимо было бы выделить средства «второму государственному банку – «Эксимбанку», чтобы он скупил акции «Проминвестбанка», и таким образом, чтобы он был национализирован».

В.ЛИТВИН добавил, что к этому предложению Блока Литвина не хотят прислушиваться, «потому что уже присмотрелись, кто под этот шумок может купить в частные руки этот банк».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банк на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнение при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», - подчеркивалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель главы Нацбанка Владимир КРОТЮК.