Ющенко уехал из Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой во Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, планируется, что во Львове В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной академии по случаю 90-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики. Он также возложит цветы к Мемориалу украинским Сечевым Стрелкам, установленному на Яновском кладбища во Львове.

Кроме того, запланировано посещение Президентом детского дома семейного типа в пгт Большой Любинь Львовской области.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают министр обороны Юрий ЄХАНУРОВ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ и директор Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.