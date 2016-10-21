Россия не собирается денонсировать договор о дружбе с Украиной - СМИ
08:58, 21 октября 2016Политика
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Россия не собирается денонсировать так называемый Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве) между РФ и Украиной.
Сергей Лавров, глава российского МИД / REUTERS
Об этом говорится в ответе главы МИД РФ Сергея Лаврова на запрос депутатов Госдумы, предложивших рассмотреть вопрос о денонсировании договора, передают "Известия".
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Основной задачей России на текущем этапе, по мнению МИД РФ, является "развитие дружественных связей между государствами и народами".
"Предлагаемая инициатива о денонсации упомянутого договора в нынешних условиях представляется преждевременной и не вполне обоснованной", - считает Лавров.
Ранее в МИД сообщили, что Украина выйдет из ряда соглашений СНГ, оставив только выгодные договоренности.
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