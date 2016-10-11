Украина будет пытаться выйти из ряда соглашений в рамках СНГ с минимальными потерями - МИД

Об этом заявил в эфире телеканала ICTV директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает 112 Украина.

Читайте такжеУкраина предлагает лишить Россию председательства в СНГ в следующем году

"Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы достойно, но с минимальными потерями для граждан Украины выйти из тех сделок, которые не нужны, и, возможно, сохранить механизмы, которые нужны, например, о пенсионном обеспечении", - сказал он.

Представитель МИД отметил, что действующими останутся только те соглашения, которые будут работать на Украину.

"Это и не платить взносы и не участвовать в процессе выработки каких-либо решений, которые не касаются интересов Украины и граждан Украины. Это оставить в силе оставить только те сделки, которые работают на Украину", - добавил он.

Напомним, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, Украина изучает вопрос о выходе из состава Содружества Независимых Государств.