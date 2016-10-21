"Нормандская четверка" не обсуждала дату выборов на Донбассе - нардеп

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил представитель президента в Верховной Рады Артур Герасимов, передает ТСН.

По его словам, выборы состоятся только тогда, когда неконтролируемый участок украинско-российской границы будет перекрыт патрулями и полицейской миссией ОБСЕ. Также в регионе должны отсутствовать террористические войска или иностранная армия – этого требуют стандарты ОБСЕ по выборам.

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"Во время встречи в Берлине очень четко было сказано: вопросы безопасности и гуманитарные вопросы это первое, и только после того - вещи, которые касаются выборов", - сказал Герасимов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

«Украинское предложение была сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» были утверждены «нормандским форматом», - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.