Меркель: Минские договоренности являются единственной основой для решения конфликта на Донбассе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Минские договоренности являются единственной основой для решения конфликта на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
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«Мы договорились продолжать работу над «дорожной картой» и в следующем месяце будет встреча на уровне министров иностранных дел, сейчас очень важно проводить подобные встречи, чтобы не потерять этих оборотов в данном процессе», - заявила она.
«Мы, в Германии, готовы в дальнейшем продолжать курировать, организовывать этот процесс, потому Минские договоренности являются единственной основой для решения этого конфликта. Необходимо достичь стабильного прекращения огня, это трудно, но на мой взгляд - это стоит всех усилий», - добавила Меркель.
Также, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости параллельных шагов в высполнении блоков безопасности и политических блоков Минских соглашений.
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«Конечно, я понимаю, что интерес Украины заключается в области безопасности, с другой стороны есть интересы России не остановить политический процесс, следовательно необходимо делать шаги параллельно, но то, как именно это произойдет - должно быть согласовано на уровне министров иностранных дел... сейчас еще осталось много работы в этом направлении », - заявила она.
Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.