Меркель: Минские договоренности являются единственной основой для решения конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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«Мы договорились продолжать работу над «дорожной картой» и в следующем месяце будет встреча на уровне министров иностранных дел, сейчас очень важно проводить подобные встречи, чтобы не потерять этих оборотов в данном процессе», - заявила она.

«Мы, в Германии, готовы в дальнейшем продолжать курировать, организовывать этот процесс, потому Минские договоренности являются единственной основой для решения этого конфликта. Необходимо достичь стабильного прекращения огня, это трудно, но на мой взгляд - это стоит всех усилий», - добавила Меркель.

Также, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости параллельных шагов в высполнении блоков безопасности и политических блоков Минских соглашений.

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«Конечно, я понимаю, что интерес Украины заключается в области безопасности, с другой стороны есть интересы России не остановить политический процесс, следовательно необходимо делать шаги параллельно, но то, как именно это произойдет - должно быть согласовано на уровне министров иностранных дел... сейчас еще осталось много работы в этом направлении », - заявила она.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.