В переговорах в "Нормандском формате" сделан перерыв

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщили в кругах, приближенных к переговорам. После перерыва переговоры будут продолжены.

Читайте такжеЗаседания лидеров стран "нормандской четверки" длится уже более трех часов

Сейчас временные рамки завершения переговоров неизвестны, также неизвестны и причины перерыва.

Как сообщалось ранее, в Берлине в среду с 19:30 по киевскому времени продолжаются переговоры в "Нормандском формате" на уровне глав государств, в которых принимают участие президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.