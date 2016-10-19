В переговорах в "Нормандском формате" сделан перерыв
23:34, 19 октября 2016Политика
4312
В переговорах в "Нормандском формате" на уровне глав государств с целью решения ситуации на востоке Украины сделана пауза.
Переговоры Нормандской четверки в Берлине / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщили в кругах, приближенных к переговорам. После перерыва переговоры будут продолжены.
Читайте такжеЗаседания лидеров стран "нормандской четверки" длится уже более трех часов
Сейчас временные рамки завершения переговоров неизвестны, также неизвестны и причины перерыва.
Как сообщалось ранее, в Берлине в среду с 19:30 по киевскому времени продолжаются переговоры в "Нормандском формате" на уровне глав государств, в которых принимают участие президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter