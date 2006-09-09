Томенко: политики должны популяризировать здоровый образ жизни

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО считает, что известны люди, политики, звезды спорта должны поощрять и популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал в Чернигове во время празднования Дня физкультуры и спорта.

В частности, выступая перед участниками праздника, Н.ТОМЕНКО сказал, что очень важно не только в этот день уделить внимание проблеме развития спортивной отрасли, воспитанию молодежи и тому подобное. По его словам, на сегодняшний день является чрезвычайно важным возвращение моды на спорт, на здоровый образ жизни.

Он подчеркнул, что Черниговская область, которая всегда славилась своими чемпионами, должна подавать пример. В частности в ходе совещания по этому поводу председатель профильного комитета договорился с представителями черниговской власти о сотрудничестве в этой сфере и необходимости развития туристических маршрутов в Черниговской области.

В этот день Н.ТОМЕНКО посетил спортивный интернат города, где передал коллективу спортивный инвентарь, поздравил воспитанников интерната с праздником, и принял участие в символическом футбольном матче с воспитанниками заведения.