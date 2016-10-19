Луценко предлагает легализовать казино в "элитных заведениях"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Запорожье.

Генпрокурор заявил, что существующий сейчас в Украине полный запрет на деятельность игровых заведений не только не эффективен, но и способствует росту преступности.

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«Тотальный запрет показал свою не эффективность», - заявил Луценко, отметив, что действие такого запрета сродни действию «сухого закона» в Америке, который способствовал развитию мафии и коррупции во власти.

«Нужно дать возможность для официальной работы казино в 5-6-звездных отелях – т.е. в элитных заведениях, куда никогда не попадут школьники. Это мое личное мнение», - сказал Луценко.

Он также заявил: «Нужно разграничить то, что социально опасно и то, что не социально опасно и разрешить то, что не социально опасно».

При этом генеральный прокурор Украины отметил, что выступает категорически против возобновления работы игровых автоматов в общедоступных местах.

«Я против игровых автоматов – против «одноруких бандитов», которые устанавливаются в общедоступных местах. Я знаю ситуации, когда прохиндеи завозили несколько таких автоматов в село и село уничтожалось: люди выносили из домов все», - сказал Луценко.