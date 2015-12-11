В УПЦ МП выступают против легализации игорного бизнеса в Украине

Разрешение игорного бизнеса в нашей стране может увеличить численность украинцев, зависимых от азартных игр.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Московсого патриархата митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ МП.

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«В условиях экономического кризиса идея пополнить бюджет за счет, например, легализации игорного бизнеса - это попытка заработать на человеческих слабостях и зависимостях. Как известно, лудомания - игровая зависимость - это тяжелая форма психического расстройства. Возвращая игорный бизнес в Украину нужно помнить, что никакого позитивного потенциала для здоровья нации в этом нет», - отметил управляющий делами УПЦ МП.

При этом митрополит Антоний подчеркнул, что с легализацией игорного бизнеса, идя на поводу у азарта, игроманы способны лишить свои семьи всех благ.

«Потеря денег, имущества, работы, здоровья, а также разводы, преступность, алкоголизм и самоубийства – все это известные последствия игровой зависимости. Легализация азартных игр несет реальные угрозы для нашего общества и может толкнуть людей в пропасть множества пороков», – сказал владыка Антоний.

По словам митрополита Антония, УПЦ (МП) последовательно выступает против существования игорного бизнеса в Украине.

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«В 2009 году УПЦ была одной из сторон, по чьей просьбе азартные игры в Украине были запрещены. В 2010 году, когда предлагалось вновь легализовать игорный бизнес, Священный Синод УПЦ (МП) в своем обращении к власти, выступил против данной инициативы. Против этого мы выступаем и сегодня. При этом важно не только не допустить легализации игорного бизнеса, но и пресечь деятельность структур, которые занимаются этим подпольно или маскируются под другие объекты. Другая проблема, что люди с игровой зависимостью находят любую возможность играть в азартные игры, например, в интернете», – отметил управляющий делами УПЦ МП.

Как сообщалось, Министерство финансов разработало и обнародовало законопроект, которым планируется легализовать игорный бизнес в Украине для расширения источников поступления доходов в госбюджет. Как известно, в Украине с 2009 года запрещены азартные игры, кроме лотерей.