Порошенко: завтра Ющенко сделает заявление о финансовой ситуации

Благодаря разработанным на сегодняшнем совместном заседании Президента, представителей Нацбанка и банкиров комплексным мерам, падение курса гривни будет остановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель совета Нацбанка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Разработан комплекс мер поведения Национального банка, субъектов хозяйствования, падение курса гривни будет остановлено. Гривня буде укрепляться», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что завтра, 31 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделает заявление по поводу ситуации в финансовом секторе. П.ПОРОШЕНКО не уточнил, о чем именно будет говориться в заявлении.

Глава совета НБУ исключил какие-либо кадровые решения в связи с ситуацией на валютном рынке Украины.

«Я не думаю, что будут какие-либо кадровые решения», - сказал он, добавив, что сегодня на совместном заседании банкиров и Президента кадровые вопросы не обсуждались.

Напомним, заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО сегодня заявил, что гривня будет укрепляться.

«Курс будет стабильным. Будет укрепляться гривня», - сказал он.