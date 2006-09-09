Репрессированные и члены УПА получили путевки в санаторий

Черновицкая облгосадминистрация бывшим политзаключенным, репрессированным и членам УПА подарила путевки на оздоровление в санатории „Говерла” в городе Моршин на общую сумму 29 тысяч гривен.

Средства на это уже переведены на счет областных обществ - Политзаключенных и репрессированных и общества румын – жертв тоталитарных репрессий “Голгофа”, о чем было сообщено на встрече активистов общества с губернатором Буковины Владимиром КУЛИШОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме этого на встрече, в которой приняли участие председатель Черновицкого облсовета Иван ШИЛЕПНИЦКИЙ и секретарь горсовета Троян ЕРЕМИЧУК, также обсуждалось выполнение в полном объеме Закона Украины “О реабилитации”, предоставление в области воинам УПА статуса участников национально-освободительной борьбы, установление памятных знаков жертвам сталинских репрессий, упорядочение могил воинов УПА, предоставление льгот, помощи и бесплатного лечения и оздоровления.

Председатель облгосадминистрации Владимир КУЛИШ, который впервые в своей должности встретился с членами обществ политзаключенных и репрессированных, по итогам встречи дал более десятка поручений руководителям структурных подразделений областной и районных госадминистраций и пообещал лично проконтролировать ход их выполнения, ведь, по его словам, “постоянное внимание к незащищенным слоям населения, а тем более к бывшим политзаключенным, репрессированным и жертвам тоталитарного режима – не просто каждодневная обязанность власти, а своеобразное искупление вины перед этими людьми, которые пострадали в борьбе за свободу Украины”.