Рада сегодня обратится к странам ЕС насчет ратификации Соглашения об ассоциации (завершено)
10:27, 19 октября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует принять постановление об обращении к государствам-членам Европейского Союза, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Заседание Рады / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также ВР должна ратифицировать соглашение между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы малайзийского «Боинга» (рейс МН17), сбитого террористами в июле 2014 года.
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Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений в сфере семьи, молодежи и спорта, в частности относительно антидопингового контроля спортсменов.
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