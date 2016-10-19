Рада сегодня обратится к странам ЕС насчет ратификации Соглашения об ассоциации (завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, также ВР должна ратифицировать соглашение между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы малайзийского «Боинга» (рейс МН17), сбитого террористами в июле 2014 года.

Читайте такжеПосол ЕС призвал Раду ускорить процесс внедрения реформ в Украине

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений в сфере семьи, молодежи и спорта, в частности относительно антидопингового контроля спортсменов.