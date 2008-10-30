Профсоюзы требуют от власти немедленных консультаций

Всеукраинские профсоюзы выражают категорический протест против действий Президента, правительства и Верховной Рады, направленных на преодоление экономического кризиса, а также требуют немедленных консультаций со своим участием для выработки социально приемлемых антикризисных мер.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, принятом на заседании Общего представительского органа (ОПО) всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя ОПО, заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО, заявление было принято на заседании ОПО, ввиду того, что “поспешные и несогласованные действия власти продемонстрировали угрожающую тенденцию решить проблемы, предопределенные мировым финансовым кризисом и отсутствием реформ в Украине, за счет наемных работников и пенсионеров”.

“Все громче раздаются заявления о массовых увольнениях, отказе от закрепленных законом договоренностей относительно минимальной заработной платы и других социальных стандартов”, - отметил Г.КАБАНЧЕНКО.

“Продолжение такой «социальной политики», когда учитываются лишь интересы крупного капитала, неминуемо приведет к крайне негативным последствиям – безработице, неполной занятости, невыплатам заработной платы, незаконному изъятию во внесудебном порядке имущества у граждан, которые, скажем, имеют обязательства перед банками”, - сказал он.

Учитывая это, сообщил Г.КАБАНЧЕНКО, профсоюзные лидеры в заявлении выразили категорический протест против действий Президента Украины в связи с принятием им указа, который предусматривает введение моратория на повышение социальных выплат и гарантий и тем самым блокирует проведение социального диалога при разработке антикризисных мер.

Также, по словам Г.КАБАНЧЕНКО, профсоюзы протестуют против действий Кабинета министров, который без каких-либо переговоров и консультаций с социальными партнерами инициировал принятие парламентом антикризисных мер, которыми грубо нарушаются нормы действующего Генерального соглашения, а также целого ряда законов Украины.

В связи с этим профсоюзы требуют от Президента Виктора ЮЩЕНКО, руководителей других сторон социального диалога безотлагательно созвать заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины для обсуждения социально-экономической ситуации в Украине и выработки социальными партнерами согласованных действий по преодолению кризиса.

От премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО профсоюзы требуют немедленно отозвать законодательные предложения по замораживанию минимальной зарплаты на нынешнем уровне (545 грн.) и отложению ее введения на уровне прожиточного минимума на 2011 год, а также предложения, что бюджеты фондов общеобязательного государственного социального страхования на 2009-2010 годы утверждаются Кабмином, а перераспределение страховых взносов между фондами общеобязательного государственного социального страхования и размеры социальных выплат из фондов устанавливаются правительством.

Авторы заявления настаивают на проведении правительством безотлагательных консультаций с профсоюзами по вопросам, которые инициируются правительством как стабилизационные антикризисные меры, с целью недопущения нарушений положений Генерального соглашения на 2008-2009 годы. Также профсоюзы требуют легализации требований Международного валютного фонда как предпосылок предоставления займа Украине.

Профсоюзы, говорится в заявлении, требуют от Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики отмены постановления о повышении цен на газ для населения на 35% с 1 декабря 2008 года на основании указа Президента (указ от 3 октября о введении в действие решения СРБО от 26 сентября «О ходе выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» - УНИАН).

От Министерства юстиции профсоюза требуют не регистрировать вышеуказанное постановление НКРЭ, поскольку оно нарушает нормы Генерального соглашения на 2008-2009 годы относительно согласования с профсоюзами таких решений.

Кроме того, говорится в заявлении, от Верховной Рады и ее фракций профсоюзы требуют безотлагательного принятия государственного бюджета на 2009 год без снижения уровня государственных социальных стандартов.

В заявлении содержится требование к председателю правления Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ о безусловном обеспечении банковскими учреждениями обязательств перед гражданами и юридическими лицами, гарантирование права вкладчиков свободно распоряжаться принадлежащими им средствами.

“В случае уклонения органов власти, объединений организаций работодателей от проведения социального диалога профсоюза будут вынуждены перейти к массовым публичным протестным действиям в защиту законных прав и интересов работников”, говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Общий представительский орган всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений был образован для ведения переговоров, заключения Генерального соглашения на 2008-2009 годы и контроля за его выполнением.

В ОПО входят 77 всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, которые объединяют свыше 12 млн. членов профсоюзов. Среди них: Федерация профсоюзов Украины, Национальный форум профсоюзов Украины, Национальная конфедерация профсоюзов Украины, Конфедерация свободных профсоюзов Украины и другие.