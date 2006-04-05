Шуфрич переезжает в Одессу

Переизбранный на новый срок мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ принес присягу на первой сессии Одесского горсовета V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед избранным 26 марта составом горсовета, председатель городской территориальной избирательной комиссии Дмитрий МОНОХИДИ также огласил список депутатов и сообщил, что «регистрацию уже осуществили 12 из 120 членов горсовета. Остальные заявления будут рассмотрены на ближайшем заседании горизбиркома».

Д.МОНОХИДИ также сообщил, что «избранный депутатом горсовета от Социалистической партии инженер телефонной компании «ЦСС» Александр ЗАВИРЮХА отказался от депутатства. Вместо него в состав горсовета войдет гендиректор ООО «Ильичевский судоремонтный завод» Михаил РАФАЕВИЧ.

Еще окончательно не определился, будет ли жить и работать в Одессе, избранный депутатом горсовета Нестор ШУФРИЧ. По его мнению, в Одессе сложилась уникальная ситуация: «помаранчевый» мэр и «бело-синее депутатское большинство» в горсовете. Как добавил он интервью УНИАН, «Одесса не так далеко от Киева», и он будет «жить также проблемами Одессы». Вместе с тем, официально проживающий в Черкассах депутат горсовета уточнил, что «может себе позволить купить квартиру и в Одессе».

Председательствующий на сессии Э.ГУРВИЦ поздравил депутатов с тем, что избиратели «доверили им служить территориальной громаде. «Надеюсь, - подчеркнул мэр, - что это будут успешные годы, и нам удастся наладить доброжелательную рабочую обстановку в горсовете». Мэр Одессы также предложил не закрывать работу первой сессии, а провести второе заседание в третьей декаде апреля. К этому времени депутатам нужно определиться с выбором фракций, количественным составом комиссий и новым регламентом работы горсовета.