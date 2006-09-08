Острых противоречий по тексту коалиционного соглашения нет

Острых противоречий относительно текста коалиционного соглашения у представителей разных политических сил нет. Об этом сообщила представитель Партии регионов Елена ЛУКАШ по окончании работы экспертной группы по созданию коалиции национального единства, сообщает “Украинская правда”.

В то же время на вопрос, согласна ли Партия регионов с позициями "Нашей Украины" по вопросу евроинтеграции и языка, она ответила: "Нет. Пока согласовывается текст документа. Его проект будет защищаться, и каждая сторона будет иметь право высказаться".

Е.ЛУКАШ также сообщила, что сегодня во время работы экспертной группы они получили приложения и дополнения к коалиционному соглашению от "Нашей Украины" на 80 страницах.

"Мы согласились, что многое из этого нужно приобщать к программе правительства, но основные принципы будут заложены в коалиционном соглашении", - отметила представитель Партии регионов.

Она также добавила, что все, что касается правительства, и сама программа правительства будет приобщена к коалиционному соглашению.

По словам Е.ЛУКАШ, текст всего коалиционного соглашения будет состоять "из соглашения антикризисной коалиции, требований Универсала, требований меморандума, предложений сторон, совместного мнения относительно общего текста документа, который будет состоять из преамбулы, позиции по внешне-внутренней политике, программы, целей и регламента деятельности коалиции".

Е.ЛУКАШ отметила, что в течение субботы и воскресенья коалиционным соглашением будет заниматься экспертная группа. "В субботу-воскресенье будет работать экспертная группа на уровне специалистов", - сказала она.

По ее словам, уже в 14 часов в субботу должна состояться официальная встреча группы, но первые обмены документами в электронном режиме состоятся уже в 9 часов в субботу.

Она также отметила, что эксперты будут работать над тем, "чтобы на 15 часов понедельника был текст проекта соглашения, максимально согласованный всеми сторонами".

При этом Е.ЛУКАШ спрогнозировала, что коалиционное соглашение будет подписано "обязательно на следующей неделе".

Как сообщал УНИАН, представитель "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ заявил, что в субботу состоится заседание рабочей группы, которое начнется в 13 часов.