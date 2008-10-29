Цветы - Ленину, доску - Гайдару: в Крыму отпраздновали юбилей комсомола

Коммунисты Крыма сегодня в Симферополе по случаю 90-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) провели праздничный митинг и торжественно открыли мемориальную памятную доску советскому писателю Аркадию Гайдару.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

Коммунисты, ветераны, комсомольцы начали праздничные мероприятия с возложения цветов к подножию памятников Владимиру Ленину, советскому певцу, лауреату премии ленинского комсомола Юрию Богатикову и памятнику комсомольцам, павшим за власть Советов в 1918-1920 годах.

После этого состоялась церемония открытия мемориальной доски писателю А.Гайдара. «Его книги служили заложению высоких патриотических, нравственных основ многим поколениям советской молодежи», - отметили крымские коммунисты.

Помимо этого, в Симферополе под звуки гимна СССР прошла торжественная церемония презентации двух орденов В.Ленина, возвращенных после реставрации на фасад здания бывшего крымского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Украины.

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ назвал комсомол «школой мужания, формирования гражданской позиции».

Справка УНИАН. Молодежная общественно-политическая организация, которая позже стала называться ВЛКСМ, была создана на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года.

Аркадий Гайдар - советский писатель, автор книг для детей и юношества. Одно из самых известных произведений А.Гайдара – «Тимур и его команда».

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