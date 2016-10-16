Порошенко провел телефонные переговоры с Меркель и Олландом

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили итоги последних консультаций на уровне дипломатических советников в «нормандском формате» (Украина, ФРГ, Франция и РФ).

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«Отмечено эффективную немецко-франко-украинское взаимодействие в разработке дорожной карты имплементации Минска», - говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул важность дальнейших скоординированных усилий с целью обеспечения выполнения Россией и ее марионетками безопасности условий Минских договоренностей как предпосылки для любого прогресса на политическом направлении.

Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести следующую телефонную беседу в трехстороннем формате в начале следующей недели для определения перспектив проведения саммита в «нормандском формате».