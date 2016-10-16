Путин назвал свое условие для встречи лидеров "нормандской четверки"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа.

Читайте такжеМеркель готова к "нормандской встрече" с Путиным, но при определенных условиях

«По поводу поездки в Берлин. Мы договорились с президентом Франции и с канцлером ФРГ, когда недавно разговаривали по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразной лишь в том случае, если наши помощники, которые встречаются - они встретились, кажется, в субботу-воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность на встречи на самом высоком уровне закрепить эти договоренности», - отметил Путин.

«Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и для встречи в таком формате, в «нормандском формате» на высшем уровне, пока не пришло время», - считает российский лидер.