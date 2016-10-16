Путин назвал свое условие для встречи лидеров "нормандской четверки"
Президент России Владимир Путин заявил, что встреча глав "нормандской четверки" возможна, только если их помощники продвинут этот диалог.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа.
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«По поводу поездки в Берлин. Мы договорились с президентом Франции и с канцлером ФРГ, когда недавно разговаривали по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразной лишь в том случае, если наши помощники, которые встречаются - они встретились, кажется, в субботу-воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность на встречи на самом высоком уровне закрепить эти договоренности», - отметил Путин.
«Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и для встречи в таком формате, в «нормандском формате» на высшем уровне, пока не пришло время», - считает российский лидер.