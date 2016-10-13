Усилия по урегулированию кризиса на Донбассе должны быть удвоены - Олланд

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца о сегодняшнем телефонном разговоре Олланда с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Франции, наряду с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подтвердил свою приверженность мирному урегулированию кризиса на востоке Украины.

«Спустя более чем год после последнего саммита, проходившего в Париже, усилия по реализации всех Минских соглашений в области безопасности и политических вопросов должны быть удвоены», - говорится в сообщении.

Олланд выразил надежду на возможность с участием всех сторон быстро разработать дорожную карту и точно определить шаги, которые в конце процесса должны привести к восстановлению Украиной контроля за границей с Россией.

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«Необходимо срочно создать все условия для проведения выборов на востоке страны в соответствии с законодательством Украины и соблюдением стандартов ОБСЕ. Поэтому крайне важно закрепить прекращение огня, а также продолжать и расширять операции разъединения (разведения сил и средств на линии соприкосновения – УНИАН)», - отмечается в сообщении.

Олланд подчеркнул, что готов в ближайшее время принять участие в новой встрече «нормандского формата», которая должна дать решающий импульс к разрешению кризиса.