Украина и ОБСЕ согласовали план контроля над границей с РФ на Донбассе, Россия пока не согласилась - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в рамках организованного Институтом Горшенина VI национального экспертного форума "Ключевые вопросы года" в Киеве.

Министр отметил, что план состоит из таких пунктов, как размещение на неконтролируемом участке границы девяти баз ОБСЕ, размещение оборудования для наблюдения за движением на границе и размещение групп ОБСЕ на всех пунктах пропуска на границе.

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“Все три фазы в принципе согласованы с ОБСЕ, но Россия не дает нам это сделать. Если мы это сделаем, то фактически мы будем иметь достаточно надежную гарантию, что этот весь трафик российских регулярных войск, и техники, и, конечно, наемников и боеприпасов - он будет перекрыт ОБСЕ. И этот неконтролируемый участок границы будет под контролем ОБСЕ”, - сказал он.

“Силы ОБСЕ и планы есть, нет только возможности дожать Россию, чем мы и занимаемся”, - добавил Климкин.