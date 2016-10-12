Геращенко: "сначала выборы, потом граница" - олицетворение общей позиции ЕС, у Украины она иная

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вижу, как слова французского президента по Донбассу возмутили Интернет. На самом деле он не сказал ни единого нового слова. Это позиция Франции и Германии, которая олицетворяет позицию ЕС: безопасность - выборы (по украинскому законодательству и международными стандартами, это важно, и это вчера сказал Олланд, кстати) - граница", - отметила она.

Первый вице-спикер отметила, что позиция, которую Украина отстаивает на всех уровнях, "реалистичная, а не фантастическая и несколько иная".

"Безопасность (не неделя без огня, а выполнение блока безопасности полностью, вместе с выводом иностранного вооружения и техники) - гуманитарный блок (освобождение всех незаконно удерживаемых, без всякого неприличного шантажа амнистией, которая должна вступить в силу только с политическим блоком) - граница (СММ ОБСЕ должна быть на границе уже сейчас!) - политический блок (выборы по украинским законам и с международным наблюдением). На этом стоим. Выборы - с европейскими наблюдателями!", - написала Геращенко.

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Она подчеркнула, что если сегодня депутатам и сотрудникам Европарламента и национальных парламентов Европы запрещено посещать Донбасс из соображений безопасности, то ни о каких выборах не может быть и речи.

"Пока что в Минске в политгруппе нет никакого компромисса относительно модальностей (выборов). Так называемые "праймериз" в ОРДЛО прошли по кремлевскому сценарию, а не по украинским законам, поэтому ни о каких выборах в ближайшей перспективе не может быть и речи", - констатировала она.

По ее мнению, это "реалистичный подход истинного, а не на бумаге" урегулирования конфликта.

Напомним, вчера Олланд заявил, что "готов в рамках "нормандского" формата продвигаться вперед", иначе это будет замороженный конфликт, подчеркнув, что главной целью Минских договоренностей является установление мира, восстановление территориальной целостности Украины.

«Но для этого необходимо провести выборы, необходимо обеспечить этот процесс. И уже в завершение этого процесса правительство, украинские власти могли бы вернуть контроль над своими границами. Другими словам, Минский процесс – это серия этапов, и необходимо соблюдать каждый. Прежде всего, это прекращение огня, безопасность, конфискация оружия, а затем необходимо провести выборы», – детализировал он.