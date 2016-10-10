СМИ узнали подробности договоренностей о встрече лидеров "нормандской четверки"

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

По данным дипломатов, сегодня прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино. Как известно, Украину в этой постоянной группе представляет Руслан Князевич.

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14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

По информации собеседников ZN.UA, встреча лидеров нормандской четверки 19 октября стала возможной ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. При этом не исключено, что встреча пройдет не в Париже, а в Берлине.

Ранее 10 октября в Кремле заявили, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжается, но сроки ее пока не определены.