Порошенко ожидает подписания украинско-польского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Украины поблагодарил Польшу за поддержку решения Совета Европейского Союза относительно продления санкций против Российской Федерации, которые должны действовать до освобождения оккупированных территорий Украины «для мотивации России относительно выполнения Минских соглашений».

Глава Украинского государства поблагодарил Польшу за четкую позицию непризнания легитимности выборов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Крыма.

Читайте такжеУкраина и Польша ускорят реализацию совместных проектов в военно-технической сфере

Президент выразил надежду, что Польша и в дальнейшем продолжит активную политику в региональном сотрудничестве, в частности во время своего председательства в Вышеградской четверке.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сфере. Была отмечена важность заключения уже в ближайшее время двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Отдельно отмечена успешная деятельность украинско-польско-литовской бригады (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Президент Украины также выразил признательность польской стороне за содействие в подготовке украинских офицеров и военных врачей.

Стороны уделили особое внимание активизации диалога в контексте отношений Украины с НАТО.

Глава Украинского государства также призвал не политизировать историческое прошлое и подчеркнул, что нельзя позволить господствовать антиукраинским или антипольским настроениям, от которых выигрывает третья сторона – страна-агрессор.